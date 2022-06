Zverev meldet sich nach Knöchel-OP aus der Klinik

Den Rasen-Klassiker in Wimbledon wird Zverev wie erwartet verpassen. „Wimbledon ist ausgeschlossen, das ist klar“, sagte sein Bruder Mischa der „Bild“. Das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres findet vom 27. Juni bis 10. Juli statt. Zverev wird kommende Woche als Nummer zwei so gut in der Weltrangliste platziert sein wie noch nie zuvor in seiner bisherigen Laufbahn.