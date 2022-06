Herzogin Kate kann Prinz Louis (4) kaum bändigen

Hologramm der Queen in Staatskutsche

Dabei gab es viel zu sehen: Die 260 Jahre alte goldene Staatskutsche, die für königliche Hochzeiten und Krönungen verwendet wird, eröffnete die Parade. In ihr saß die Queen - in Form eines Hologramms in jüngerem Alter. Zelebriert wurde bei dem Festzug das Leben der Königin in zwölf Kapiteln und einem musikalischen Finale.