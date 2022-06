Auto krachte im Plabutschtunnel gegen die Wand

Gegen 2.30 Uhr fuhr der 30-Jährige ohne festen Wohnsitz mit einer 24-jährigen Grazerin am Beifahrersitz im Plabutschtunnel Richtung Norden. Was dann genau geschah, wirft derzeit bei der Polizei noch Fragen auf. Das Auto kam plötzlich von der Straße ab und krachte ungebremst in die Stirnwand einer Tunnelbucht.