Kurz vor Regionalliga-Ende herrscht Riesenärger

Auch die Vereine aus der Regionalliga Salzburg zeigen sich empört: „Ohne Worte. Normalerweise sollte es einem der Hausverstand sagen, dass der Fünftbeste besser als der Dreizehnte ist“, kritisiert der Sportliche Leiter des SV Kuchl, Christian Seidl. Dessen Team am Freitag (18.45) in Wals-Grünau in der vorletzten Runde der Saison gefordert ist. Wegen des Landescup-Titels inklusive ÖFB-Cup-Platz aber entspannt dem Ende entgegenblicken kann.