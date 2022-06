Die „Krone“ beim Padeln: „Ist noch Luft nach oben“

Das Ziel der beiden für den Stopp in Wien? „Ein gutes Match.“, so Alten, der sich keine zu großen Hoffnungen auf ein Weiterkommen machen will. Auch Krenn bleibt Realist: „Die Chancen stehen bei 30:90“, scherzte er. Zu gut sei das Starterfeld, in dem man dank Wildcard steht, stellt gar Vergleiche mit der Formel 1 in den Raum: „Das ist nicht wie beim Tennis, wo es drei Turniere gleichzeitig gibt. Es sind immer alle vor Ort, wie bei der Formel 1.“