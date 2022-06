Mit digitalem Obst gegen Lebensmittelverschwendung

Temperaturdaten bislang ungenutzt

Um die Qualität von frischem Obst zu erhalten, ist es laut den Forschenden nötig, ein sehr enges Fenster an Temperaturbedingungen einzuhalten. So hoffen sie, dass Unternehmen die virtuellen Früchte einst in ihre Prozesse einbinden können. Zwar seien bis dahin noch weitere Entwicklungen nötig, aber immerhin die Temperaturdaten wären bereits vorhanden.