So viele Muttermale: Ist das gefährlich?

Dr. Doris Grablowitz, Fachärztin für Dermatologie, Spezialistin für Ästhetische Medizin:

Muttermale (Nävi) vor allem im Bereich von Gesicht, Hals und Dekolleté sowie an den Händen sind für viele Menschen störend. Man muss sich nicht damit abfinden! Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Hautgewächse vom Dermatologen entfernen zu lassen. Die meisten Muttermale sind tatsächlich harmlos, aber manche können Vorstufen zu Melanomen (bösartigste Form von Hautkrebs) bilden. Deshalb rate ich bei sehr dunklen, schnell wachsenden oder sich in der Form verändernden Nävi zu einer raschen hautärztlichen Untersuchung. Der Dermatologe wird solche Muttermale entfernen und im Labor genau untersuchen lassen. Vor diesem kleinen Eingriff braucht man keine Angst zu haben - die Schnitte werden in Hautspannungslinien geführt, die Wunde schließt der Arzt mit speziellen Nähten. Deshalb ist die Narbe nach dem Abheilen kaum mehr zu sehen.