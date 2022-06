Kaufkraft des Euro im Auslandsurlaub schwächer

Wertverlust aufgrund Inflation

Der Wertverlust gegenüber dem Vorjahr ist auf eine etwas höhere Inflation in Österreich und teilweise auf die Abwertung des Euro zurückzuführen, so die Experten der Bank. Besonders von der Teuerung betroffen seien Überseedestinationen. Weiterhin deutlich mehr wert als in Österreich ist der Euro in Bulgarien, Rumänien und Polen.