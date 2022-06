„Tormann-Dilemma wiederholt sich ständig bei uns“

Wenn du über so viele Jahre im Nationalteam keine klare Nummer eins hast, hast du ein Problem. Das muss man so offen aussprechen. Der Torhüter ist eine Schlüsselposition, das hat man im Champions-League-Finale gesehen. An Reals Thibaut Courtois ist alles abgeprallt. Da geht es um die Ausstrahlung, die Persönlichkeit, den unbändigen Willen.