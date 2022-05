Enengl Cheftrainer bei den LASK Amateuren

Vorm Ende der Nennfrist ist es nun offiziell: Die (neuen) LASK Amateure gehen - wie berichtet - mit dem FC Juniors OÖ in der Regionalliga Mitte eine Spielgemeinschaft ein. Wobei vom bisherigen Zweitligisten nur zwei Buchstaben übrig bleiben, heißt man fortan LASK Amateure OÖ. Als Trainer kommt Patrick Enengl (28) vom eigenen U18-Akademie-Team, „Co“ wird U15-Betreuer Thomas Bachmair.



Internes Know-how nutzen

„Die LASK Amateure OÖ bieten nicht nur unseren Spielern, sondern auch unseren Trainern die Chance, sich in einem professionellen Umfeld im Erwachsenenfußball zu beweisen. Wir haben großen Wert darauf gelegt, die Trainerpositionen mit Betreuern aus unserer eigenen Akademie zu besetzen, um das intern vorhandene Know-how bestmöglich zu nutzen“, sagt Ralf Muhr, der designierte Technische Direktor des LASK.



Kaderplanung läuft

Der Fokus in de kaderplanung liegt dabei auf heimischen Talenten, die nachhaltig an den Profifußball herangeführt werden sollen. „Gleichzeitig wird auch der ein oder andere Routinier mit an Bord sein, um seine Erfahrung an die Jungen weiterzugeben. Wichtig ist dabei, dass sich jeder Spieler - ob jung oder alt - zu 100 Prozent mit dem eingeschlagenen Weg identifiziert“, so Muhr weiter.