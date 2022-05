„Könnte letztes Spiel meiner Karriere hier sein“

„Mir ist bewusst, dass ich nicht weiß, was im nächsten Jahr passieren wird“, so der spanische Superstar, der am Freitag seinen 36er feiert: „In dieser Phase meiner Karriere kann, mit allem, was ich habe, alles geschehen“. Tatsächlich war Nadal in jüngerer Vergangenheit immer wieder von Verletzungen geplagt. „Krone“-Sportchef Peter Moizi meinte dazu in der jüngsten Ausgabe von „Krone oder Kasperl“: „Nadal spielt eigentlich immer verletzt.“