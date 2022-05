Herzog: „Kein Frust“, dass Rangnick Teamchef wurde

Andreas Herzog ist mit 103 Einsätzen Rekord-Spieler für Österreichs Fußball-Nationalteam, hat 1990 und 1998 mit Österreich an Weltmeisterschaften teilgenommen und sich mit zahlreichen Toren in die Herzen der rot-weiß-roten Fans geschossen - Teamchef ist er allerdings trotz mehrerer Anläufe nicht geworden! Zuletzt wurde ihm Ralf Rangnick bei der Nachfolge von Franco Foda vorgezogen - hie und da konnte man Kritik und Ärger an der Entscheidung vernehmen. Und bei Herzog selbst? „Gar kein Frust!“, bekennt der 54-Jährige …