Noch schärfere Maßnahmen gegen das Rauchen nötig?

Seit 1. November 2019 kann in der österreichischen Gastronomie nicht mehr geraucht werden. Vor Österreich hatten bereits viele europäische Länder ein Verbot in Lokalen eingeführt. Dennoch ist im Gastgarten Rauchen erlaubt, so wie im öffentlichen und privaten Raum. Das macht den Verzicht auf Zigaretten oft schwierig, auch das passive Rauchen ist gesundheitsschädlich. Wie geht es Ihnen damit? Sind Sie Raucher oder Nichtraucher? Wünschen Sie sich stärkere Maßnahmen? Teilen Sie gerne Ihre Meinung in den Kommentaren!