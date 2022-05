Hindley fixierte ersten australischen Giro-Sieg

Der Australier Jai Hindley hat sich den Sieg beim Giro d‘Italia im abschließenden Zeitfahren nicht mehr nehmen lassen. Der 26-Jährige behauptete seine am Vortag übernommene Führung am Sonntag in Verona über 17 Kilometer vor Olympiasieger Richard Carapaz (Ineos) souverän. Damit gewann die Italien-Rundfahrt bei der 105. Auflage erstmals ein Mann aus Down Under. Außerdem sorgte Hindley für den ersten Erfolg des deutschen Bora-Teams bei einer Grand Tour.