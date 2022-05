Bolide zerfetzt! Horror-Crash von Schumacher!

Ein veritabler Horror-Crash beim Grand Prix von Monaco sorgt für Entsetzen in der Formel 1! Nicht, weil es dabei mit Mick Schumacher den Sohn von Motorsport-Legende Michael getroffen hat, sondern weil der Haas-Bolide des Deutschen bei dem Unfall in zwei Teile zerriss. Unfassbar: Schumacher blieb offenbar völlig unverletzt, meldete sich Sekunden nach dem Einschlag an der Schwimmbad-Passage bei seinem Team: „Ich bin okay, aber ich verstehe das nicht …“