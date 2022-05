ÖFB-Lady Maria Plattner verpasst DFB-Cup-Sieg

Vor 17.531 Zuschauern sorgten Ewa Pajor (11., 33.), Jill Roord (42.) und Dominique Janssen (69.) für den achten Pokaltriumph der Norddeutschen in Serie. Wie bei den 3:0-Siegen in der Liga in dieser Saison war Potsdam einfach eine Klasse zu schwach.