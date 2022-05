Team der Saison: LeBron James baut Rekordserie aus

Basketball-Superstar Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks führt das Team der Saison in der NBA an. Das teilte die nordamerikanische Profiliga am Dienstagabend (Ortszeit) mit. Der Grieche erhielt alle 100 Stimmen von Sportjournalisten aus aller Welt für das sogenannte „All-NBA First Team“. Das gelang ihm bereits im vierten Jahr in Folge. Zudem baute LeBron James seine Rekordserie aus.