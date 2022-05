Die Affenpocken haben es bereits nach Wien geschafft - in der Nacht auf Sonntag wurde ein 35-Jähriger mit ersten Symptomen ins Spital eingeliefert, am Nachmittag kam dann die Bestätigung. Es sind Pocken. Experten raten zwar zur Vorsicht aber sehen keinen Grund in Panik zu verfallen, da das Virus nicht sehr ansteckend ist, dennoch sollte man sich darüber informieren. Beunruhigt Sie der Ausbruch der Affenpocken? Wir sind auf Ihre Meinung dazu sehr gespannt!