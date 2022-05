Kriegsverbrecherprozess: Urteil in Kiew erwartet

Bei dem ersten Kriegsverbrecherprozess in der Ukraine droht dem angeklagten 21 Jahre alten russischen Soldaten lebenslängliche Haft. Wadim S. hat als Kriegsgefangener gestanden, am 28. Februar in dem Dorf Tschupachiwka im Gebiet Sumy im Nordosten der Ukraine einen 62 Jahre alten Zivilisten getötet zu haben. Er zeugt Reue, die Witwe des Toten verlangt lebenslängliche Haft. Ein Gericht in Kiew will am Montag (11 Uhr MESZ) das Urteil verkünden.