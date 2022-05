Rapids Angst vor Platz 5: Tanz auf Rasierklinge

Und die Kärntner tankten zuletzt mit dem 4:1 in Graz Selbstvertrauen, Rapid ist seit fünf Spielen sieglos. Den letzten „Dreier“ gab’s am 10. April mit 2:1 just gegen Wolfsberg. Damals mit einer Notelf, drei Debütanten. „Die Jungen sind zumindest solche Endspiele jetzt schon gewohnt“, so Feldhofer.