Was genau ist Stress?

„Wir müssen uns beeilen. Ich bin so im Stress.“ Diese oder ähnliche Sätze hören viele Mädchen und Buben von ihren Eltern. Manchmal sind auch bereits die Jüngsten „unter Druck“. In unserer Serie „Wie erklär‘ ich meinem Kind ...?“ nehmen wir daher dieses Mal das Thema Stress unter die Lupe. Was passiert dabei im Körper und was kann man dagegen tun?