Neffe schubste Onkel, er erstickte an Erbrochenem

Im Jänner feierte ein 33-Jähriger mit Arbeitskollegen in einer Bar in Wörgl. Wegen eines verlorenen Trinkspiels kam es zum Streit. Der Angeklagte stürmte auf einen Kollegen zu – als sich ihm plötzlich sein Großonkel in den Weg stellte. Er wollte wohl eine körperliche Auseinandersetzung verhindern. Der 33-Jährige stieß ihn zur Seite – und der 59-Jährige fiel zu Boden, schlug mit dem Hinterkopf auf einem Bartisch auf und blieb regungslos liegen.