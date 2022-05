„Wien ohne Fiaker ist wie Venedig ohne Gondeln“

In keiner Stadt geht es Pferden so gut wie in Wien

Der weitgereiste Chef des Wien-Tourismus, Norbert Kettner, legt nach: „Nirgends auf der Welt haben die Pferde ein so gutes Sozialsystem wie bei uns. Sie arbeiten nur jeden zweiten Tag. Den Tieren geht es wirklich gut.“ Zudem sind die Fiaker ein wirtschaftlicher Faktor. Das ist der zweite Punkt. Hunderte Arbeitsplätze - vom Stallburschen bis zum Hufschmied - hängen am Gewerbe.