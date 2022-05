Angst vor Long Covid: „Es gibt ein Zurück“

ÖGK startet Pilotprojekt mit Long-Covid-Wegweisern

Therapiemöglichkeiten würde sich heute nicht an der Erkrankung orientieren, sondern an den Symptomen der einzelnen Betroffenen, merkt Krauter an. Umso wichtiger sei das Gespräch mit seinem niedergelassenen Arzt, ergänzt er. Die ÖGK richtet derzeit auch sogenannte Long-Covid-Wegweiser ein, die Untersuchungen durch eine ganze Gruppe an Fachärzten möglich machen. Erste Pilotprojekte dazu starten laut dem ÖGK-Chefarzt in Wien und Graz. Kardiologe, Pulmologe und Neurologe würden dann erst einmal die Frage klären, ob es sich überhaupt um Long Covid handelt, so Krauter im Talk mit Raphaela Scharf.