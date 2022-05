Novak Djokovic nimmt Impf-Wirbel als „Motivation“

Mit dem Triumph ist Djokovic wieder einer der Top-Favoriten für die an seinem Ehrentag beginnenden French Open. „So oft wie ich Druck in meinen Leben und in meiner Karriere gespürt habe, war dies ein ganz anderes Niveau“, erinnerte er an seine Ausweisung aus Australien zum Jahresbeginn. „Aber ich denke, dass ich es hinter mir gelassen habe. Ich fühle mich großartig auf dem Platz. Mental bin ich auch frisch.“