Peinliche Hymnen-Panne: „Ich war schockiert“

Vier Strophen vom „Kaiserlied“

Die Szene mutet auch in der Nachbetrachtung natürlich grotesk an: Ganze vier Strophen des „Kaiserlieds“ trällerte der Sänger inbrünstig in die Halle in Istanbul. Die Kaiser-Hymne hat in Österreich freilich seit über 100 Jahren ausgedient. Voraberger und ihre Betreuer ertrugen den Fauxpas schier regungslos - und warteten minutenlang vergeblich auf „Land der Berge“.