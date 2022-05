Steirische Radler machen es Dieben leicht

Vor sieben Jahren wurden in der Steiermark noch fast 4200 Fahrräder gestohlen, im Vorjahr waren es gleich um 60 Prozent weniger, nämlich 1717. Zumindest sind das jene Diebstähle, die auch gemeldet wurden. Der Trend lässt sich in ganz Österreich erkennen; vorrangig in den Städten. In der Steiermark etwa sind 65 Prozent der Taten in Graz passiert. Die Landeshauptstadt liegt damit österreichweit im Ranking an zweiter Stelle hinter Wien (7504 Fälle).