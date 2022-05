Eishockey: Finnland müht sich zu zweitem WM-Sieg

Finnland hat bei der Eishockey-Heim-WM mit viel Mühe den zweiten Sieg geholt. Die Auswahl der Gastgeber erkämpfte sich am Samstag in der Österreich-Gruppe B in Tampere dank eines späten Powerplay-Treffers einen 2:1-Erfolg gegen Lettland. Tschechien hatte davor sein Auftaktspiel gegen Großbritannien 5:1 gewonnen. In Gruppe A in Helsinki besiegte Deutschland die Slowakei mit 2:1. Klare Siege feierten die Schweiz (5:2 gegen Italien) und Dänemark (9:1 gegen Kasachstan).