Handball: Auftaktsiege für Hard und Krems

Schafft Hard am Freitag Finaleinzug?

Linz, das im Viertelfinale überraschend Bregenz ausgeschaltet hatte, bot auch in Hard zumindest eine Hälfte Paroli. Nach Wiederbeginn, einigen Paraden von Hard-Goalie Thomas Hurich und mehreren vergebenen Chancen, lagen die Gastgeber in der 47. Minute aber mit einem Vier-Tore-Plus 20:16 in Führung und bauten diese bis zum Schluss noch klar aus. Der achtfache Meister Hard kann damit am Donnerstag (18 Uhr) in Linz den elften Finaleinzug der Vereinsgeschichte perfektmachen.