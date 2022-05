NEOS-Antrag bringt Licht in Tirols Tourismus-Gagen

LH Platter: Keine Grenzen eingezogen

„Erstmals wird eine Zahl genannt, welche Summen im Spiel sind“, freut sich Oberhofer. 34 Tourismusverbände gibt es in Tirol. „Nachdem wir wissen, dass etliche große Verbände der Top-Destinationen wie Sölden, St. Anton oder Kitzbühel komplett auf Zahlungen verzichten, liegt die Vermutung nahe, dass die Gagenkaiser primär in der Inntalfurche sitzen“, interpretiert der Tiroler NEOS-Chef diese Zahlen. Was eine angemessene Vergütung ist, hänge von vielen Faktoren ab, erläuterte Tourismusreferent LH Günther Platter: „Aus diesem Grund wurde seitens des Gesetzgebers hinsichtlich der Höhe einer zu gewährenden Aufwandsentschädigung, die eine pauschale Vergütung zur Abgeltung eines besonderen Arbeits- und Zeitaufwandes darstellt, keine Ober- bzw. Untergrenze eingezogen.“