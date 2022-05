Ab 14 Uhr MotoGP LIVE: Rennen in Le Mans

„El Diablo“ will Heimsieg

Wer sich dem Ducati-Piloten dabei in den Weg stehen möchte: Fabio Quartararo. Der amtierende Weltmeister jagt in Le Mans seinen ersten Sieg vor heimischem Publikum. Auch für den Yamaha-Fahrer war die Saison nicht gerade nach Wunsch verlaufen. Mittlerweile führt der Franzose die WM jedoch an, die Gleise sind auf Titelverteidigung gestellt. „El Diablo“ greift von Position vier an.