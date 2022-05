„Krone“-Spiel des Jahres wird Sommerfest in Rot!

Auf allen Kanälen

Am 17. Juni 2022 kommt allerdings nicht nur der GAK zu Besuch ins Zirbenland - natürlich geben auch die „Krone“ und fan.at Vollgas, kommen mit allem, was sie haben. Neben einer umfangreichen Berichterstattung in der Printzeitung sowie auf krone.at und fan.at wird das Spiel auch auf Krone-TV übertragen. Auch rundherum wird die „Krone“ für ordentlich Unterhaltung sorgen. Einem Sommerfest in Rot steht also nichts mehr im Wege!