Wachablösung? „Nichts läuft für Lewis Hamilton!“

„Das Glück eines Champions scheint Lewis verlassen zu haben“, meint der Kanadier in seiner Kolumne für „Formule1.nl“. „Er hat kein Momentum und nichts läuft für ihn!“ Während Hamilton in Miami von Startplatz sechs aus ins Rennen gegangen war, musste sich Russell von Rang zwölf aus nach vorne arbeiten. Und das gelang dem Landsmann des siebenfachen Champions eindrucksvoll. Am Ende landete er auf Rang fünf - und damit zum vierten Mal in Folge vor Hamilton.