Deutscher rettet Ukrainerin, deren Mann er erstach

Am 19. Juli 1982 trafen Behr und Smirnow bei der WM in Rom aufeinander. Beide waren schon Olympiasieger und große Fechtstars zur damaligen Zeit. Während des Kampfs die große Tragödie: Behrs Klinge drang in die - wie sich später herausstellte - poröse Maske seines Gegners ein und verletzte ihn schwer.