Souverän, aber Max Verstappen verlangt noch mehr!

Ellenbogen raus am Start, vorbei an Carlos Sainz, danach eine schlaue Jagd auf Charles Leclerc, bis dessen Reifen am Ferrari einbrachen - und an der Spitze das Rennen bis zur Zielflagge souverän dominiert, denn selbst auch in der etwas kritischen Safety-Car-Phase behielt er die Nerven: Max Verstappen hat bei der Grand-Prix-Premiere im Miami Autodrome einmal mehr seine große Klasse unter Beweis gestellt. Aber dennoch mahnte der niederländische Weltmeister: „Wir müssen sicherstellen, dass wir verlässlicher sind, denn diesmal hatten wir wieder ein Problem am Auto von Sergio. Wir sind auf der Strecke schnell, aber wir müssen die Standfestigkeit in den Griff bekommen.“ Dazu hatte auch schon vor dem Miami-Ausflug Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko erklärt: „Nach den Problemen in Bahrain und Melbourne wurde die Qualitätskontrolle erhöht.“