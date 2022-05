„Real Madrid hat kein Recht, im Finale zu stehen“

„Die erste Chance war das erste Tor in der 90. Minute, das zweite Tor war die zweite Chance, und das dritte Tor war der dritte Torschuss“, erinnert der 58-Jährige an das Match am Mittwochabend, als Real sich zwei Tore in den Schlussminuten noch in die Verlängerung rettete und um Ende mit 3:1 (Gesamtscore: 6:5) siegreich war.