Jesse Lingard verlässt Manchester United im Sommer

Ten Hag wollte reden

Dass sich der neue Trainer Erik ten Hag mit Lingard über dessen Zukunft unterhalten und ihn umstimmen möchte, ändert nichts an der Situation: Der 24-fache Nationalteamspieler will gehen. Mit Juventus Turin und AC Milan könnte er bereits neue Arbeitgeber gefunden haben. Beide Serie-A-Teams sollen ein Auge auf Lingard geworfen haben. Auch PSG und Newcastle sind angeblich an einer Verpflichtung des Engländers interessiert.