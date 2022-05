Das „Vater unser“ mit französischem Akzent

Nach 18 Jahren sprach zu Ostern eine neue Stimme zur Religionsgemeinschaft in Gratkorn und Semriach – und zwar mit Akzent. Denn Pfarrer André-Jacques Kiadi Nkambu kommt ursprünglich aus dem Kongo in Zentralafrika. Damit ist er einer von 93 ausländischen Pfarrern in der Steiermark, die Gottesdienste und Messen abhalten.