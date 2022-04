Haaland-Berater Raiola nun tatsächlich gestorben

„In unendlicher Trauer teilen wir den Tod des fürsorglichsten und erstaunlichsten Fußballagenten, den es je gab, mit. Mino hat bis zum Schluss mit der gleichen Stärke gekämpft, die er an den Verhandlungstischen brachte, um unsere Spieler zu verteidigen“, heißt es in dem Posting. „Mino hat durch seine Arbeit so viele Leben berührt und ein neues Kapitel in der Geschichte des modernen Fußballs geschrieben. Seine Anwesenheit wird für immer vermisst werden. Minos Mission, Fußball zu einem besseren Ort für Spieler zu machen, wird mit der gleichen Leidenschaft fortgesetzt. Wir danken allen für die enorme Unterstützung, die wir in diesen schwierigen Zeiten erhalten haben, und bitten um Respekt für die Privatsphäre von Familie und Freunden in diesem Moment der Trauer.“