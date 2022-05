So reagierten die Fußball-Stars auf Raiolas Tod

Während Erling Haaland im Spiel gegen Bochum mit einem Hattrick einmal mehr auf sich aufmerksam machen konnte, teilte die Familie Raiolas via Social Media den Tod des Star-Beraters mit. Die Trauer beim Norweger war folglich groß, mit hängendem Kopf verließ Haaland im Anschluss an das Spiel den Signal Iduna Park. Am Abend postete der Stürmer dann ein Bild, das ihn mit seinem Berater zeigt. Betitelt wurde das Foto mit „Der Beste“.