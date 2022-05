Rieds 25 Ansätze für Cupfinal-Sieg gegen Salzburg

So pragmatisch geht Ried das heutige Cupfinale an. Einerseits sagt Trainer Heinle: “Wir haben 25 Lösungsansätze herausgearbeitet, wie Salzburg zu packen ist!“ Auch die Spieler beten jedem vorm Showdown gegen das 220-Millionen-Euro-Team der Bullen fast mantra-artig vor: “In einem Spiel hat man immer eine Chance!“ Sogar Platzwart Gruber hebt trotz der Mega-Außenseiterrolle seinen grünen Daumen: „Salzburg liegt uns mehr als der Kick in der Quali-Gruppe!“ Und auch die rund 3000 nach Kärnten reisenden Fans glauben ans Pokalwunder.