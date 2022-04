Gewinnt der 1. Mai in Krisenzeiten an Bedeutung?

Am 30. April wird von sozialen Organisationen mit dem Tag der Arbeitslosen den vielen Menschen, die keinen Job haben, gedacht. Der 1. Mai gilt seit Langem als Tag der Arbeit. Während sich die SPÖ mit dem ersten Aufmarsch seit Beginn der Corona-Krise im Aufwind sieht und einen 1. Mai wie damals erhofft, machen sich auch viele Menschen Sorgen wegen den vor allem in Deutschland „traditionell“ auftretenden 1. Mai-Krawallen. Glauben sie, dass der 1. Mai in Zeiten der Krise wieder an Bedeutung gewinnt? Befürchten Sie auch hierzulande Krawalle? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!