Die Österreicher in den vier großen US-Sportligen

NHL (Gründung 1917):

Reinhard Divis (Torhüter) - St. Louis Blues (2001-2006)

Christoph Brandner (Stürmer) - Minnesota Wild (2003-2004)

Thomas Pöck (Verteidiger) - New York Rangers (2004-2008), New York Islanders (2008-2009)

Thomas Vanek (Stürmer)- Buffalo Sabres (2005-2013), New York Islanders (2013-2014), Montreal Canadiens (2014), Minnesota Wild (2014-2016). Detroit Red Wings (2016-2017), Florida Panthers (2017), Vancouver Canucks (2017-2018), Columbus Blue Jackets (2018), Detroit Red Wings (2018-2019)

Andreas Nödl (Stürmer) - Philadelphia Flyers (2008-2011), Carolina Hurricanes (2011-2013)

Michael Grabner (Stürmer) - Vancouver Canucks (2009-2010), Florida Panthers (2010, kein Spiel), New York Islanders (2010-2015), Toronto Maple Leafs (2015-2016), New York Rangers (2016-2018), New Jersey Devils (2018), Arizona Coyotes (2018-2020), Michael Raffl (Stürmer) - Philadelphia Flyers (2013-2021), Washington Capitals (2021), Dallas Stars (seit 2021)

Marco Rossi (Stürmer) - Minnesota Wild (2022)