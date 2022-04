LIVE ab 15.30 Uhr: Fixiert Dortmund den 2. Platz?

Der Meistertitel in Deutschlands Fußball-Bundesliga ist wieder einmal an den FC Bayern München vergeben, der Fokus wandert damit in andere Richtungen - etwa zur Frage: Wer wird Vizemeister? Borussia Dortmund könnte die Antwort darauf bereits heute am Nachmittag liefern. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel - und allen anderen 15.30-Uhr-Partien!