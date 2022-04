Vorsprung komfortabel - Leader Vienna aber gewarnt

Eigentlich schaut der Vorsprung der Vienna auf Verfolger Stripfing mit fünf Zählern nicht einmal so wenig aus - bei der Drei-Punkte-Regel könnte der aber auch schnell weg sein. Vor allem sind die Spiele in der Regionalliga Ost derzeit alles andere als einfach. Siehe das zuletzt mühsame 1:0 der Vienna beim Letzten Wiener Neustadt. „Es war unser sechstes Match in 20 Tagen“, gab Trainer Alex Zellhofer zu bedenken. Der in der Vorbereitung auf das heutige Heimspiel gegen Marchfeld wegen einem Trainerkurs fehlte - dank Livestream, aber doch seine Augen darauf hatte.

Bereits im Hinspiel gab es mit einem 1:1-Remis einen Punkteverlust für die Vienna. Gewarnt sind die Döblinger auf alle Fälle.



Stripfing drückt Lokalrivale die Daumen

Vienna-Verfolger Stripfing ist natürlich auf Schützenhilge angewiesen. Und zwar ausgerechnet von Lokalrivale Marchfeld. Die Flögel-ELf geht mit breiter Brust isn Spiel mit dem Tabellenführer. „Rufen wir unsere Leistung ab, können wir jeden schlagen“, so Stürmer Entrup. Der Winterneuzugang hat bereits zwölf Treffer am Konto und liegt in der Schützenliste auf dem zweiten Platz. Vielleicht kann ja ausgerechnet er den Stripfingern helfen...