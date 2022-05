Wiens schönste Frühlings-Highlights

In traumhaft ruhiger Lage zwischen Hörndlwald und Lainzer Tiergarten befindet sich das individuelle Einfamilienhaus. Die idyllische Landschaft am Rande eines Wasserbetts bietet viel Platz für Erholung und Rückzug. Das Haus ist auf drei Ebenen gebaut und hat eine Wohnfläche von 240m². Im Erdgeschoss befindet sich der einzigartige Wohn- und Essbereich mit vollausgestatteter Küche. Von dort gelangt man auch direkt auf die Terrasse und in den Garten. Im Obergeschoss gibt es zwei Schlafzimmer mit Balkon und ein Badezimmer mit Wellnessdusche. Das Kellergeschoss bietet Platz für einen Hobbyraum sowie Wasch-, Technik- und Wirtschaftsraum. Die Solar- und Photovoltaik-Anlage sorgt für eine nachhaltige Wärme- und Stromversorgung.