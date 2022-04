Bei Spaziergängen zu neuer beruflicher Stärke

Im Gehen entstehen oft die besten Ideen. Mit „Walk and Talk“, der kostenlosen Bildungsberatung beim Spazieren, konnten auch trotz Lockdown und Pandemie-Beschränkungen in persönlichen Gesprächen Tipps zu beruflicher Neu- oder Umorientierung gegeben werden. Und das alles an der frischen Luft und in entspannter Umgebung – etwa beim Flanieren durch den Kurpark Baden. „Beim Gehen in der Natur wird die Fantasie angeregt, und Ideen können gemeinsam gesammelt werden“, beschreibt Bildungsberaterin Bianca Pizato die Vorteile.