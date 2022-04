Barca krempelt alles um: 17 Spieler sollen gehen

Die „Bild“ geht‘s überhaupt forsch an. „Barca löst sich auf“, titelt sie in überdimensionierten Lettern auf ihrer Webpage. Die Schlagzeile sitzt. Und tatsächlich scheint sie nicht völlig an den Haaren herbeigezogen: Memphis Depay, Sergino Dest, Clement Lenglet, Oscar Mingueza, Neto, Samuel Umtiti, Riqu Puig, Martin Braithwaite - sie alle sollen auf der „Abschussliste“ stehen, heißt es in der Barca-nahen Zeitung „Sport“. Dazu laufen die Verträge prominenter Spieler wie Dani Alves, Sergi Roberto, Ousmane Dembele, Luuk de Jong und Adama Traore (Leihe von Wolverhampton) aus.