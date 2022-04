Gruslig! Barcelona hadert mit „Fluch von Camp Nou“

In der Europa League gegen Frankfurt ausgeschieden, in der Liga gegen Cadiz und Rayo Vallecano mit 0:1 verloren: Die Heimstätte des FC Barcelona ist derzeit alles andere als eine Festung - als ob es plötzlich einen „Fluch von Camp Nou“ geben würde! Noch nie zuvor hatten die Katalanen drei Heimniederlagen in Pflichtspielen in Folge einstecken müssen. Im LaLiga-Nachtragsspiel am Sonntag verpasste es die Truppe von Coach Xavi, sich im Kampf um Rang zwei eine bessere Position zu verschaffen.