Autsch! Altmeister Buffon leistet sich Mega-Patzer

An sich ist es ein harmloser Rückpass, der da auf „Gigi“ zukommt. Der Kult-Goalie will den Ball mit Links direkt weiterspielen und das Spiel verlagern. Tatsächlich endet der Plan in einem veritablen Desaster. Buffon schlägt ein Luftloch in Reinkultur. Perugia-Stürmer Marco Olivieri überläuft ihn im anschließenden (Rettungs-)Sprint-Duell und schiebt den Ball unaufgeregt ins leere Tor. Es ist das Tor zum 2:0, schon in der achten Minute. Franco Vazquez kann in der 72. Minute zwar noch den Anschlusstreffer für Parma erzielen, die Niederlage ist aber besiegelt.